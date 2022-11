El sol company del Camí ens dona la benvinguda

Autor: Ricardo Salazar Sánchez

Lloc: Plaza de l'Obradoiro

Data: 14 de juny de 2012

Comentari de l’autor/a:

Durant l'etapa Pedrouzo a Santiago va ser constant la pluja i el vent, en arribar a Santiago, com per encant al capvespre el sol dona la benvinguda als esforçats pelegrins que havien complert amb el somni de visitar la tomba de l'Apòstol Santiago i per a això havien viatjat des de Mèxic.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons