Autor: Berna

Lloc: La Panadella

Data: 4 de juny de 2017

Comentari de l’autor/a:

Hostal de la Panadella 22 euros, no està mal però depens tant de l'hostal, no hi ha gens en les rodalies, és un negoci de carretera.

