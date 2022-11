El Camí en els meus peus

Autor: Marcos

Lloc: Sortint de Santo Domingo de la Calçada

Data: Maig de 2012

Comentari de l’autor/a:

Ningú camina per la vida sense haver trepitjat en fals, ningú recull roses sense sentir les seves espines, ningú sent amor sense provar dolor. Val més fracassar per intentar un triomf que deixar de triomfar per temor a un fracàs. Lluita pel que vulguis i mestressa de debò a la vida, no et turmentis pel passat que ja va passar, no et lamentis pel futur que encara no ha arribat, viu el present i fes-ho tan bell que mereixi ser recordat sempre...

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons