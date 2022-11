Dos Camins

Autor: Xoan

Lloc: A Guia - O Porriño (Pontevedra)

Comentari de l’autor/a:

En aquest lloc el camí es bifurca, de front cap a la capella de la Guia d'Atios passant pel centre Històric do Porriño, Esquerra, sendera del rio Louro acabant en l'alberg de pelegrins de la Xunta de Galícia. ULL, les indicacions del traçat de l'esquerra estan sent esborrades per indesitjables.

