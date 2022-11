Autor: Juan María

Data: 18 de novembre de 2016

Poc abans hem passat junt una font, però no he begut, doncs l'aigua surt gelada. Més agradable és beure'm un got de cafè amb llet calentito que porto en la meva termo. Junt hi havia un banc on he descarregat la motxilla.

