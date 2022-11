Dignes pelegrins

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Markina

Data: Agost de 2017

Comentari de l’autor/a:

Hi ha dies en els quals aculls als pelegrins més agraïts, per descomptat parlo dels de 4 potes. És hora que en els albergs es comenci a fer buit a les mascotes que com Andrés i Amelie, seguint al seu amo valencià Antoni, només van necessitar un humil buit en l'alberg de Markina. Una abraçada amics.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons