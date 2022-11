Autor: Inés Salgado

Lloc: Rierol dels Molins

Data: 12 de febrer de 2015

Comentari de l’autor/a:

Vam haver de vadear el rierol i ens va costar el nostre. Però no hi ha gens que una pelegrina voluntariosa no pugui superar!!!

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons