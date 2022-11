Autor: Manolito

Lloc: De la platja a Pobeña

Data: 16 de març de 2014

Comentari de l’autor/a:

Com ja us vaig comentar en el seu moment, el pont a Pobeña segueix tancat i, com veieu per la fotografia, existeixen cartells a l'altura de la platja, indicant desviament provisional, i s'haurà de fer una marrada de 2 o 3 quilòmetres més.

