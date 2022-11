Desviament abans d'entrar a Burgos

Autor: Santi

Lloc: Orbaneja Ríio Pico

Data: 1 de maig de 2014

Comentari de l’autor/a:

Est és el desviament just després d'Orbaneja Rio Pico. La fletxa groga és l'entrada a Burgos per tot el polígon industrial (Villafría) és a dir, el tram lleig. L'altra, adreça Castañares, encara que no posa fletxa en aquesta foto, en el primer desviament ja veus la fletxa amarila, és el tram bonic, que va paral·lel al riu Arlanzón i arribes fins al centre de Burgos per zones verdes. Soc de Burgos, indubtablement, el tram més bonic és per Castañares, i de distància és similar. Algun hostelero de la zona, solament posa per Villafría, perquè parells en el seu restaurant.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons