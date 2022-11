Autor: Andrés

Lloc: Jaizkibel

Comentari de l’autor/a:

Pujant a Jaizkibel, per la part que posa "per a escaladors", es poden gaudir de paisatges com aquest. La pujada per aquest costat no és tan dura com la semblen voler indicar.

