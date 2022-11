Convent de Sant Antón

Autor: Andrés

Lloc: Convent de Sant Andrés (entre Hontanas i Castrojeriz)

Comentari de l’autor/a:

Promotor del modest alberg que allotgen aquestes ruïnes, va anar el burgalès Julián Camp, mort en accident ferroviari el 21 d'Agost de 2006 quan, finalitzades les seves "vacances" com hospitalero en aquest lloc, tornava a Calcuta on prestava la seva ajuda voluntària als desemparats d'aquell lloc.

Serveixi la present com a reconeixement i símbol de gratitud.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons