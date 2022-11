Clarejar en Pobeña

Autor: Manolito

Lloc: Al costat de l'alberg de Pobeña

Data: 18 de maig de 2014

Comentari de l’autor/a:

GRÀCIES Als 326 PELEGRINS AMB els quals HE TINGUT L'HONOR DE COMPARTIR L'ALBERG, DURANT ELS 15 DIES D'HOSPITALERO VOLUNTARI. ESPERO HAVER POGUT CONTRIBUIR Al fet que VOSTRA ESTADA I MERESCUT DESCANS HAGI ESTAT EL MÉS CONFORTABLE POSSIBLE. US DESITJO UN BON CAMÍ.

