Chus, la millor hospitalera del Camí

Autor: Söphya

Lloc: El molí d'Agüita/Balboa

Data: 9 de juliol de 2014

Comentari de l’autor/a:

Chus és la millor hospitalera del Camí de Santiago!. Et rep amb un franc somriure i una predisposició a ajudar que desarma a qualsevol. Chus (alberg municipal de Vega de Valcarce) és tan atentes com a servicials per naturalesa. La seva alta capacitat de gestió de recursos i la seva gran labor la converteixen en veritable ambaixadora de vega de Valcárce, balboa i voltants. La seva gran amabilitat i el "bon rotllo" que desprèn, han fet que es guanyi a pols que els pelegrins la considerem "la sanadora d'ànimes", doncs encara que vinguis amb ferides de vida o camí, la seva hospitalitat i generositat en tot, et reconfortan l'esperit.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons