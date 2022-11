Casa Carmiña

Autor: Jonathan

Lloc: Vilar de Barri

Data: 4 de Setembre de 2014

Comentari de l’autor/a:

Aquesta és la Casa de Carmiña, és un gran lloc per menjar, és com una mare, molt agradable i molt prestada a ajudar al pelegrí, fins i tot ens presto un calder per escalfar-nos la llet per al desdejuni. Mereix la pena anar, no et penediràs. és una gran persona.

La foto és la façana de la seva casa, està sortint de l'alberg baixes unes escales petites i la dreta costa avall. S'identifica pel petit cartell de fanta que té. És el numero 17.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons