Cap de Fisterra

Autor: Marcos

Lloc: la Corunya

Data: Maig de 2014

Comentari de l’autor/a:

Estan els que segueixen caminant quan els tremolen les cames,

els que segueixen avanci quan se'ls acaba l'aire,

els que segueixen lluitant quan tot sembla perdut.

Com si cada vegada fos l'última vegada,

convençuts que la vida mateixa és un desafiament.

Sofreixen però no es queixen, perquè saben que el dolor passa,

la suor s'asseca, el cansament acaba.

Però hi ha alguna cosa que mai desapareixerà. "La satisfacció d'haver-ho assolit..."

