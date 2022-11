Camí Internacional

Autor: Manolito

Lloc: Albergui del Burgo Ranero

Data: 3 d'abril de 2012

Comentari de l’autor/a:

Simplement gràcies a tots els que m'heu comprès com hospitalero i ajudat en la meva tasca. Us desitjo el millor en el camí de Sant Jaume i per descomptat, en el CAMÍ DE LA VIDA. Per descomptat que els meus desitjos són també pels quals no estan a la foto. Petons de MANOLO

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons