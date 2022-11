Autor: Patricia Del Sol

Data: 5 d'octubre de 2017

Comentari de l’autor/a:

Primera etapa de la meva primera vegada fent el camí de Sant Jaume. Des de Sarria a Portomarín, etapa de dificultat fàcil, no hi ha pujades exagerades. Hi ha dues baixades amb una mica de pendent però es fan bé. Molta boira al matí i uns paisatges preciosos.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons