Autor: A.J

Lloc: Segòvia

Data: Últims de maig de 2011

Comentari de l’autor/a:

Pernocti i passeig turístic pel centre de Segòvia, mereix la pena fer un alt en el Camí i perdre o guanyar unes hores. Just enfront de l'estació de tren hi ha un hotelito restaurant on vaig dormir,un tracte familiar i molt agradable, 20 euros, un tros d'habitació...

