Camí de Madrid

Autor: A.J

Lloc: Añe (Segòvia)

Data: Últims de maig de 2012

Comentari de l’autor/a:

Hi ha una antiga escola habilitada com a alberg sense hospitaler@, amb dutxa i aigua calenta, solament hi ha un bar, jo li vaig enxampar tancat, però pel que sembla els pares de la propietària del mateix,(que viuen a l'entrada del poble) em van donar un bocata de xoriço i un botellín(donatiu), moltes gràcies.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons