Autor: A.J

Lloc: Navas de l'Asunción (Segòvia)

Data: Últims de maig de 2012

Comentari de l’autor/a:

Curiós Alberg, una Salutació a la Família del restaurant on em van facilitar les claus del mateix, molt bon tracte, no deixeu de passar per la pastisseria de Rosana, Ració d'EMPANADA i segell inclòs. (Coses boniques d'aquest Camí).

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons