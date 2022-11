Camí de Madrid

Autor: A.J

Lloc: Villeguillo (Segòvia)

Data: Últims de maig de 2012

Comentari de l’autor/a:

Últim poblet de Segòvia, personalment us ho recomano com a fi d'etapa, ja que l'alberg és molt acollidor, malgrat dormir solament. Les claus estan al costat i solament hi ha un petit Centre Social(bar). Són gent encantadora, Una Salutació a tots aquests regidors (avanci amb aquest autèntic esperit). Bon Camí.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons