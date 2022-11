Autor: Blai Ferrero Sentamans

Lloc: Ponferrada

Data: 7 d'agost de 2012

Comentari de l’autor/a:

Aquesta foto és en honor a un bicigrino que ja no està amb nosaltres, Bor no trobaré una altra persona com tu, sempre et recordarem, Blai-Vicent-Rafa.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons