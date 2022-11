Autor: Bernardino Martínez López

Lloc: Tàrrega

Data: 3 de juny de 2017

Comentari de l’autor/a:

La Panadella lloc que no m'explico, com pot ser final d'etapa, manca de tots els serveis necessaris per al pelegrí, excepte el restaurant i hotel, negocis de carretera.

