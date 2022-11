Belgues amb gossos

Autor: Manolito

Lloc: Darrere de l'alberg de Pobeña

Data: 20 de març de 2013

Comentari de l’autor/a:

Avui, quan anava cap a Pobeña, per veure si ja es podia passar el pont, he acompanyat un tros a una parella de belgues, amb dos grans gossos i no vegeu que carros portaven, doncs tenien 2 tendes i 30 kgs de menjar per als seus amics. Els desitja un feliç camí. Manolito

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons