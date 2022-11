Arribant a Caldas de Reis

Autor: txiki carrocera

Lloc: Caldas

Data: de Reis 7 d'agost de 2013

Comentari de l’autor/a:

En la Fonda Donya Polp en fang em vaig trobar amb dues valencianes que com jo es van ficar en el bar per protegir-nos de la tempesta que ens va enxampar d'improvís i després de parlar una mica ens vam anar a Caldas i com no tenien alberg els vaig portar a un que jo sàvia que hi havia a l'hotel Cruceiro i abans d'arribar parem a beure aigua en aquesta bella font.

