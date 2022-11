Ambaixadors del Camí

Autor: Manolito

Lloc: Laredo

Data: 10 de setembre de 2017

Comentari de l’autor/a:

Avui ha estat un d'aquests dies en els quals no t'importa esperar si després et vas a trobar a Álvaro Lazaga i al paisanuco Andrés. Amb ells he fet un dels meus recorreguts més grats per la platja de Laredo i això que l'he recorregut mil vegades. Gràcies amics per deixar-me acompanyar-vos durant un trosset del vostre camí.

