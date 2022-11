Autor: Mauro De Diego

Lloc: Entre Hontanas i Boadilla del Camí

Data: 26 d'agost de 2014

Comentari de l’autor/a:

Homenatge als pelegrins gue fan el camí sobre rodes, tant per a ciclistes com a minusvàlids, patins, cotxes, ciclomotors, etc.

