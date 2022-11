Autor: Berna

Lloc: Albergui de Grañón

Data: 5 de maig de 2012

Comentari de l’autor/a:

Bon alberg, em van rebre amb un potaje de cigrons, per sopar pasta cuinada per un napolità i amanida mixta i per desdejunar cafè, pastes, torrades, fruita. La voluntat.

