Amanda i el seu Camí

Autor: Manolito

Lloc: Albergui Bilbao

Data: Del 7 al 16 de juny de 2013

Comentari de l’autor/a:

Amanda: per allà on caminis, et desitjo el millor i que trobis aquesta pau que cerques. Saps que aquest hospitalero té molt que agrair-te i no obstant això et vas obstinar a deixar un bon donatiu, oblidant-te ademas diners en el teu llit. Sigues molt feliç per favor,

