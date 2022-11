Amanda com hospitalera

Autor: Manolito

Lloc: Albergui de Bilbao

Data: Del 7 al 16 de juny de 2013

Comentari de l’autor/a:

Una de les persones que podria tenir condicions per hospitalera voluntària, no em cap el menor dubte, seria Amanda, doncs amb el seu gran cor, la seva simpatia i la seva saber estar, els pelegrins se sentirien molt agusto, tal com es va sentir aquest humil hospitalero durant la seva estada. Gràcies i bon caminar per la vida.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons