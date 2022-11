Autor: Emilio

Lloc: Faro de Fisterra

Data: 17 de maig de 2013

Comentari de l’autor/a:

Una imatge com aquesta, ja de per si mateix és un premi, un premi que vull compartir amb tots els pelegrins. Gaudiu-la.

Ultreya Bon camí per a tots.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons