Alberg Trinitarias

Autor: Manolito

Lloc: Laredo

Data: 18 de setembre de 2013

Comentari de l’autor/a:

Com hospitalero voluntari a Biscaia, pregunto als pelegrins que pernocten en el convent clausura de les trinitarias de Laredo i, sense excepció, tots van maravillados per la grata estada. Jo pel que em diuen, recomano als pelegrins que provin en aquest espiritual lloc per descansar de l'etapa. Bon camí

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons