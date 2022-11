Alberg Sant Joan Baptista de Grañón

Autor: Fernando Teruel

Lloc: Grañón (La Rioja)

Data: 8 de juny de 2013

Comentari de l’autor/a:

Dels albergs en els quals he estat en el Camí, est i el de Santiago de Logronyo, han estat dels quals més he sentit el veritable esperit del Pelegrí. Agrair l'exquisit tracte rebut per part dels hospitaleros, Nuria Navarro i Julian. Bon Camí!

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons