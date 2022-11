Autor: José Vázquez

Lloc: Santibáñez de Valdeiglesias

Data: 20 d'abril de 2014

Comentari de l’autor/a:

Recentment obert i encara per descobrir, mereix la pena la decoració, harmonia i bellesa interior ademas de la comoditat i per tant us ho aconsello.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons