Lloc: Redecilla del Camí

L'Alberg de Sant Lázaro és l'hereu directe a aquell que ja existia com a hospital per a pelegrins a la fi de s.xi, que va ser regentat per l'Ordre dels Premostratenses... Situat en el mateix solar, l'actual Alberg va ser remodelat per adaptar-se a les necessitats actuals. Té 40 places amb tots els serveis, fins i tot habitació adaptada a discapacitats... Un lloc, sempre el mateix i para el mateix, acollir en la seva història les històries de milers de caminantes jacobeos...

