Autor: María Jesús Palacios

Lloc: Cacabelos (León)

Data: 13 de maig de 2014

Comentari de l’autor/a:

L'alberg de Cacabelos està ja sortint del poble, pegadito a una església. Són tipus bungalows per a dues persones, amb les seves balditas i la seva mesilla. Està molt bé, això sí, era maig i no feia calor. A l'hivern no hi ha calefacció...

