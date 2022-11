Agur al pitjor hospitalero

Autor: Berna

Lloc: Salamanca

Data: 24 d'abril de 2016

Comentari de l'autor/a:

Abandono l'alberg, camí de la Galleda de la Terra del Vi amb 35 kms. i la mala experiència d'haver conegut, al pitjor hospitalero per no cridar-li cuartelero. Vaig veure i vaig sentir com li insultava a un pelegrí, que li va preguntar pels horaris. Punxant en l'alberg Casa la Calera surten comentaris sobre el res recomanables per continuar amb aquest càrrec.

