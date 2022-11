Autor: Pedro Salcedo

Lloc: Oficina de Turisme de Noja

Data: 18 d'octubre de 2013

Comentari de l’autor/a:

Truquitos per acabar d'assecar la roba, doncs a l'octubre no s'asseca gens bé en els albergs, tret que tinguin assecadora o una simple centrifugadora. Reivindico les centrifugadores per a tots els albergs!

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons