Autor: Carlos Pelegrí

Lloc: León - Albergui Les Carvajalas

Data: 1 d'octubre de 2009

Comentari de l’autor/a:

Moment inenarrable al costat dels pelegrins i a Sor Carmen, del 13 aniversari de la meva filla. Amb una especial emoció per veure'ns envoltats d'algun que un altre pelegrí que ja va quedar com a bon amic, dins dels nostres cors. Est va ser el cas de Rafael de Brasil. Gran nit. Un orgull com a pare i com a pelegrí haver-ho viscut amb persones tan estupendes. Moltes gràcies a tots i totes i molt especials a les germanes benedictinas i molt especials a Sor Carmen.

Llicència: Aquesta obra està sota una Llicència Creative Commons