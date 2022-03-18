Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Logoso, 8
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Pensió A Pedrá
Disponible sense connexió
10
Logoso, 8
Dumbría
Propietat de l'alberg: Mónica Caamaño Maceiras
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Manuela Maceiras Fernandez
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuela Maceiras Fernandez
Observacions: Check in 13.00-20.00
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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