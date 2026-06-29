Camí del Nord Etapa de Bilbao a Portugalete
Jesús Galindez 1
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Nou Alberg de Bilbao
Disponible sense connexió
10
Imagen: Albergue de Bilbao
Jesús Galindez 1
BILBAO
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Bilbao
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Bilbao
Persona encarregada d’atendre l'alberg: 687 52 96 27
Observacions: Atès per hospitaleros/as voluntaris coordinats per l'Associació d'Amics dels Camins de Santiago de Bizkaia.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 8
Etapa de Bilbao a Portugalete
km 19,7
Temps 04H 45’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots