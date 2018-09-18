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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Montserrat a Igualada

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La nostra Senyora de la Mercè

Disponible sense connexió
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Albergue nuestra senora de la merce

C/ Nostra Senyora de la Mercè, nº 1. 08700
IGUALADA (Barcelona)

627429773

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Josep M. (encarregat)

Observacions: Preus molt economicos, per ser inauguració. 5 euros/ persona. SOPARS. 5/10 euros segons menú.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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