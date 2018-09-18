Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa de Montserrat a Igualada
C/ Nostra Senyora de la Mercè, nº 1. 08700
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La nostra Senyora de la Mercè
Disponible sense connexió
40
C/ Nostra Senyora de la Mercè, nº 1. 08700
IGUALADA (Barcelona)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Josep M. (encarregat)
Observacions: Preus molt economicos, per ser inauguració. 5 euros/ persona. SOPARS. 5/10 euros segons menú.
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 1
Etapa de Montserrat a Igualada
km 27,2
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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