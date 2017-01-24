Camí Francès Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
Carrer Major, 16
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La Casa dels Somriures
Disponible sense connexió
290
Carrer Major, 16
Grañón
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ernesto i Nekane
Observacions: Alberg privat de donatiu, amb sopar i desdejuni, WiFi i xemeneia. S'admeten tot tipus de mascotes.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 10
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
km 22,7
Temps 05H 00’
Dificultat baixa
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