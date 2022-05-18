Camí del Nord Etapa de Luarca a la Caritat
Barri El Rellón, S/n
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La casa del pelegrí Luarca Otur
Disponible sense connexió
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Barri El Rellón, S/n
Otur Valdes CP 33792
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mercedes Bazán
Observacions: Admeten mascotes Es prepara sopar comunitari si estan d'acord els pelegrins.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 25
Etapa de Luarca a la Caritat
km 29,3
Temps 07H 30’
Dificultat mitjana
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