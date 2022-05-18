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Camí del Nord Etapa de Luarca a la Caritat

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La casa del pelegrí Luarca Otur

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La casa del pelegrí Luarca Otur

Barri El Rellón, S/n
Otur Valdes CP 33792

627887507

[email protected]

Propietat de l'alberg:

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mercedes Bazán

Observacions: Admeten mascotes Es prepara sopar comunitari si estan d'acord els pelegrins.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Luarca a la Caritat Etapa 25

Etapa de Luarca a la Caritat

km 29,3
Temps 07H 30’
Dificultat mitjana
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