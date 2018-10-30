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Àgora Hostel
C/ Callizo Pelaires, 3
Estella (Navarra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Adri, Alfonso i Puy (Idiomes: Español, Inglés i francès.)
Observacions: Totes les lliteres són mòduls dissenyats per a aportar privacitat i disposen de cortina, llum, endoll i una petita taquilla.
Camí Francès
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
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