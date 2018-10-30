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Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

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Àgora Hostel

Disponible sense connexió
33
0
Agora hostel

C/ Callizo Pelaires, 3
Estella (Navarra)

948 54 65 74, 681 346 882

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Adri, Alfonso i Puy (Idiomes: Español, Inglés i francès.)

Observacions: Totes les lliteres són mòduls dissenyats per a aportar privacitat i disposen de cortina, llum, endoll i una petita taquilla.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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