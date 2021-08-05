Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etxeurdina
Rio Iranzu, 3
Villatuerta
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mirin o Jordi
Observacions: Pequeño albergui de pelegrins. Bike Friendly Horaris de desdejuni de 7.00 a 8:00Check-in a les 15.00 i check-out a les 08:30El horari de recepció de 15.00 a 20.00 horasEl silenci de 22.00 a 06.00. Tancament de portes a les 22.30
Camí Francès
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots