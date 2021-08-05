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Camí Francès Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

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Etxeurdina

Disponible sense connexió
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Etxeurdina

Rio Iranzu, 3
Villatuerta

mòbil 621267282. Telèfon fix 848419430

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mirin o Jordi

Observacions: Pequeño albergui de pelegrins. Bike Friendly Horaris de desdejuni de 7.00 a 8:00Check-in a les 15.00 i check-out a les 08:30El horari de recepció de 15.00 a 20.00 horasEl silenci de 22.00 a 06.00. Tancament de portes a les 22.30

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra Etapa 5

Etapa de Puente la Reina/Gares a Estella/Lizarra

km 22,0
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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