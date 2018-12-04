Camí Sanabrés Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
Calli Asturians SN
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Casa de Turisme Rural EL CUCO
Disponible sense connexió
10
Calli Asturians SN
Entrepeñas (Zamora)
Propietat de l'alberg: Inés Llorente Arriaga
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Casa de Turisme Rural de caràcter privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Propietaris
Observacions: Casa Rural d'allotjament compartit. Categoria 4 estels. Nº registro Turisme CyL 49/000222
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
km 40,5
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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