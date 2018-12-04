Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Sanabrés Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Casa de Turisme Rural EL CUCO

Disponible sense connexió
1
0
Casa de turismo rural el cuco

Calli Asturians SN
Entrepeñas (Zamora)

664 245 298

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Inés Llorente Arriaga

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Casa de Turisme Rural de caràcter privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Propietaris

Observacions: Casa Rural d'allotjament compartit. Categoria 4 estels. Nº registro Turisme CyL 49/000222

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

km 40,5
Temps 10H 15’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies