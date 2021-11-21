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Camí Francès Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu

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Casa de pelegrins La Perla Negra

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Casa de pelegrins La Perla Negra

Carrera, 18
Azqueta

627114797

[email protected]

Propietat de l'alberg: Helena Murugarren

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Helena Murugarren

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu Etapa 6

Etapa d'Estella/Lizarra a Torres del Riu

km 29,0
Temps 06H 35’
Dificultat mitjana
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