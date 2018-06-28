Camí del Nord Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
Barri Les Corradas, 7 (després del Bar-Restaurant El Saló)
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Casa de Pelegrins Covi i Peter
Disponible sense connexió
670
Barri Les Corradas, 7 (després del Bar-Restaurant El Saló)
Cadavedo (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Covadonga Sánchez del Polze
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 23
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo
km 23,9
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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