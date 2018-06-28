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Camí del Nord Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

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Casa de Pelegrins Covi i Peter

Disponible sense connexió
67
0
Casa de peregrinos covi y peter

Barri Les Corradas, 7 (després del Bar-Restaurant El Saló)
Cadavedo (Astúries)

660 147 482

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Covadonga Sánchez del Polze

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo Etapa 23

Etapa de Soto de Luiña a Cadavedo

km 23,9
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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