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Camí Anglès Etapa de Neda a Pontedeume

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Casa d'acolliment San José

Disponible sense connexió
90
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Casa d'acolliment San José

C/ del Palau-11, cantonada amb Rúa d'Abaixo-10.
Cabanas

682 710 296 - Benjamín Sevillano

[email protected]

Propietat de l'alberg: Parròquia de Cabanas-Unitat pastoral de Pontedeume

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Unitat pastoral de Pontedeume

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rector Benjamín

Observacions: A 150 metres del Camí Anglès

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa de Neda a Pontedeume Etapa 2

Etapa de Neda a Pontedeume

km 16,0
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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