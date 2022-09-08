Camí Anglès Etapa de Neda a Pontedeume
C/ del Palau-11, cantonada amb Rúa d'Abaixo-10.
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Casa d'acolliment San José
Disponible sense connexió
900
C/ del Palau-11, cantonada amb Rúa d'Abaixo-10.
Cabanas
Propietat de l'alberg: Parròquia de Cabanas-Unitat pastoral de Pontedeume
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Unitat pastoral de Pontedeume
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rector Benjamín
Observacions: A 150 metres del Camí Anglès
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 2
Etapa de Neda a Pontedeume
km 16,0
Temps 04H 00’
Dificultat mitjana
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